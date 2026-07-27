Un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de un inmueble que presuntamente funcionaba como centro de acopio de armas y municiones en San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante la intervención fueron decomisadas 81 armas largas, 128 cargadores y 274 mil 800 cartuchos, en un golpe a las estructuras del crimen organizado que operan en la región.

La acción se realizó como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fue resultado de cuatro meses de trabajos de inteligencia militar desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la información oficial, el operativo se desplegó en un inmueble ubicado en la colonia Federal, donde personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y agentes de la FGR ejecutaron una Orden Técnica de Investigación.

Tras ingresar al inmueble, las fuerzas federales localizaron un importante arsenal compuesto por armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de cargadores y una gran cantidad de municiones de distintos calibres.

Entre el armamento decomisado destacan:

Una ametralladora Browning calibre .50.

Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros.

Una ametralladora calibre 5.56 milímetros.

72 fusiles tipo AK-47.

Un fusil calibre .223.

Cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.

128 cargadores de diversos calibres.

274 mil 800 cartuchos para diferentes tipos de armamento.

El aseguramiento representa uno de los decomisos de armamento más relevantes registrados recientemente en la región fronteriza de Sonora.

Según el reporte de las autoridades, el inmueble y el armamento asegurado estarían presuntamente vinculados a una célula delictiva del Cártel del Pacífico, identificada como “Los Rusos”, grupo con presencia en distintas zonas del estado de Sonora.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo y señalaron que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.

El inmueble, las armas, los cargadores y los cartuchos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en San Luis Río Colorado, donde se realizarán los peritajes e investigaciones ministeriales para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades federales indicaron que este operativo forma parte de las acciones permanentes para inhibir la operación de organizaciones criminales y reforzar la seguridad en la frontera norte del país.

El aseguramiento forma parte de la estrategia implementada por el Gobierno de México para reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos mediante acciones de inteligencia, cateos e investigaciones coordinadas entre instituciones federales.

Las fuerzas de seguridad mantienen operativos en diversas regiones de Sonora con el objetivo de localizar armamento, desarticular células criminales y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.