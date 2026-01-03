Con el objetivo de reunir donaciones a favor de las personas más marginadas y de menos recursos, Salvador “Chava” Martínez, salió el viernes desde la ciudad de Chihuahua con destino a Guachochi, en una carrera de 300 kilómetros que plantea hacer en seis días.

Ayer Chava Martínez, realizó el primero de los trayectos hasta Santa Isabel, para cubrir una distancia de 40 kilómetros, mientras que para hoy su objetivo planteado es llegar hasta Belisaro Domínguez, para sumar otros 31 kilómetros. Tiene el objetivo de llegar a Guachochi el siete de enero, cubriendo la distancia desde Norogachi, los cuales son 58 kilómetros.

Según ha señalado Chava la intención es hacer un llamado a las personas a voltear a las zonas serranas y donen para que sean entregados apoyos y juguetes nuevos o en buen estado, en especial a los niños y sus familias. Expuso que el número para pedir información es el 649 3924948 a través de mensajes, ya que también pueden ser realizadas donaciones en efectivo.

“La distancia que otros ven imposible, es la misma que muchas personas recorren todos los días sin ser vistas, yo corro seis días, ellos resisten toda la vida”, expresó.