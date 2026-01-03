La captura de Nicolás Maduro por fuerzas armadas de Estados Unidos marcó un punto de quiebre en la ya tensa relación entre Washington y Caracas, pero también colocó a los gobiernos de América Latina frente a una definición urgente.

En ese escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio y fijó una postura clara: rechazo absoluto al uso de la fuerza y defensa del derecho internacional como único marco legítimo de actuación entre Estados.

La respuesta mexicana no se limitó a un posicionamiento diplomático genérico. Sheinbaum citó directamente la Carta de las Naciones Unidas y difundió un comunicado oficial en el que el gobierno mexicano condena el operativo militar ordenado por Donald Trump, al considerarlo una violación directa al orden jurídico internacional.

A través de un mensaje público, la presidenta recordó el contenido del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU, que establece de manera explícita:

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

En ese mismo mensaje, Sheinbaum adjuntó el comunicado oficial del Gobierno de México, en el que se fija la posición institucional frente a la captura de Maduro:

“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”.

El mensaje no solo condena la operación militar, sino que reivindica la tradición diplomática mexicana de no intervención y solución pacífica de controversias.

Más allá del plano jurídico, la presidenta introdujo un elemento regional en su posicionamiento. En su mensaje advirtió que la acción militar estadounidense pone en riesgo la estabilidad de todo el continente, al romper un consenso histórico construido tras décadas de conflictos armados.

Sheinbaum sostuvo que: “américa Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”

Desde esa lógica, reiteró que:”el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”.

El llamado no fue únicamente retórico. La mandataria exhortó directamente a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir para frenar la escalada y facilitar canales de diálogo entre las partes involucradas.

En medio de la incertidumbre por el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Sheinbaum también abordó el impacto inmediato del conflicto sobre la población civil y la comunidad mexicana en Venezuela.

La presidenta aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Caracas, mantendrá comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país para brindarles asistencia en caso de ser necesario.

Este punto cobra relevancia ante los reportes de bombardeos, presencia militar intensificada y el ambiente de tensión que se vive en varias regiones venezolanas tras la operación estadounidense.

El presidente Donald Trump anunció públicamente la captura de Nicolás Maduro tras lo que describió como un “ataque a gran escala” contra Caracas y otras regiones de Venezuela. De acuerdo con su mensaje en Truth Social:

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Maduro y de Cilia Flores. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que ambos enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo, y aseguró en X que:

Maduro y su esposa “pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”.

Trump ha sostenido desde hace años que el poder de Maduro es ilegítimo, acusándolo de fraude en las elecciones de julio de 2024. Desde 2020, la justicia estadounidense lo había acusado formalmente de narcotráfico, mientras que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

