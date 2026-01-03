El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habrá que hacer algo con México, al referirse sobre los cárteles de la droga.

En entrevista con Fox News, el presidente estadunidense reiteró que varias veces ha insistido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, si quiere que Estado Unidos acabe con los cárteles.

“Tenemos una relación muy cordial con ella. Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no gobierna México. Los cárteles son quienes lo controlan. Y podríamos ser políticamente correctos y amables y decir: “Oh, sí, ella lo gobierna”. No, no. Ella está muy, ya saben, muy asustada de los cárteles, que son quienes controlan México, y le he preguntado en numerosas ocasiones: “¿Le gustaría que elimináramos a los cárteles?”. “No, no, no, señor presidente, no, no, por favor”. Así que tenemos que hacer algo”, dijo el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump ocurren en el marco del ataque que Estados Unidos realizó este sábado en Venezuela, el cual dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Horas antes de las declaraciones de Trump, la presidenta Sheinbaum utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la intervención en Venezuela.

A través de su cuenta de X, la presidenta condenó y rechazó las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos en Venezuela, ya que dijo, viola la carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la mandataria federal llamó a respetar el derecho internacional.

Milenio