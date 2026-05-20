Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron labores de limpieza y retiro de escombros en varios domicilios afectados por un incendio que se originó en un predio ubicado en el cruce de la avenida Insurgentes y calle Honduras.



Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, dio a conocer que el inmueble ya había sido notificado en dos ocasiones por inspectores de la dirección, ya que se encontraba en estado de abandono y posteriormente personas lo habitaron de manera irregular.



“Se encontró acumulamiento de basura, cobijas y otros materiales inflamables, lo que representaba un riesgo importante para la zona”, señaló.



Mencionó que actualmente existe una carpeta de investigación en proceso para aplicar las sanciones correspondientes, ya que el siniestro afectó a dos predios contiguos.



El funcionario destacó la importancia de que propietarios de viviendas y predios mantengan vigilancia constante sobre sus inmuebles, especialmente aquellos que no se encuentran habitados.



“Es fundamental que los dueños estén atentos a sus propiedades, ya sea mediante vecinos, familiares, cámaras de vigilancia o cualquier otro mecanismo, porque cada vez son más frecuentes los casos de invasiones ilegales y acumulamiento de basura que terminan generando situaciones de riesgo”, expresó.



El director de Limpia explicó que muchas de estas denuncias son recibidas a través de programas municipales como “Reordenamiento Urbano” y “Cochino de la Semana”, donde ciudadanos reportan predios abandonados o invadidos.



Así mismo, comentó que los trabajos realizados por las cuadrillas se llevaron a cabo en apoyo a la Dirección General de Protección Civil, dependencia que solicitó el retiro de escombros y determinó daños estructurales en las viviendas colindantes.



“Estamos en proceso para realizar la demolición de los predios colindantes debido al daño estructural que presentan”, indicó.



Solís Kanahan reiteró el llamado a los propietarios para que mantengan supervisión sobre sus inmuebles y en caso de detectar invasiones, inicien los procedimientos legales correspondientes para recuperar la posesión de sus propiedades mediante el apoyo de las autoridades.