viernes, febrero 13, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Envía EU más de 6 toneladas de suministros médicos a Venezuela; es parte del plan de estabilización
PortadaTendencia

Envía EU más de 6 toneladas de suministros médicos a Venezuela; es parte del plan de estabilización

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Estados Unidos mandó más de seis toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela, como parte del “plan de estabilización, recuperación y transición” en ese país, informó el Departamento de Estado.

“Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela”, añadió el comunicado.

Estados Unidos depuso al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y luego anunció que iba a controlar estrechamente sus exportaciones petroleras.

El dinero recaudado serviría, entre otros, para comprar material estadounidense, dijo en su momento el presidente Donald Trump.

banner

ElUniversal

You Might Also Like

You may also like

Localizan maleta de la cual salía una mano; encuentran cadáver

Ratifican a Iván Pérez Ruíz como presidente de la Cámara Nacional de...

Asesinan a Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla...

Prepara CMA ensayos de la obra documental Mujeres de Arena

Gran participación en primer torneo de pádel del ICB; jornada de deporte...

Exige Oscar Avitia proteger la integridad y patrimonio de familias del poniente...