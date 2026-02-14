Estados Unidos mandó más de seis toneladas de suministros médicos prioritarios a Venezuela, como parte del “plan de estabilización, recuperación y transición” en ese país, informó el Departamento de Estado.

“Este es el primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el abastecimiento de suministros médicos críticos a Venezuela”, añadió el comunicado.

Estados Unidos depuso al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero y luego anunció que iba a controlar estrechamente sus exportaciones petroleras.

El dinero recaudado serviría, entre otros, para comprar material estadounidense, dijo en su momento el presidente Donald Trump.

ElUniversal