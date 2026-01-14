La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluyó los trabajos de instalación de una nueva línea de agua potable en las calles Monte Blanco y Leonardo Solís Barraza, con estas acciones mejora la presión de esta zona de la ciudad.

La arquitecta Alba Martínez, coordinadora del Distrito 4 del departamento de Agua Potable, informó que se instaló tubería de 12 pulgadas con el objetivo de mejorar el servicio en las colonias Urbi Villa del Prado, Urbi Villa del Cedro Sur y zonas aledañas.

“Este martes, se suspendió el servicio en esta zona de la ciudad, para realizar los trabajos de interconexión de una línea de 6 pulgadas a una de 12 pulgadas, esto va a mejorar la presión del agua en esta zona”, explicó.

En esta intervención, se instalaron aproximadamente 900 metros lineales de tubería, lo que mejorará el sistema de distribución y la presión del agua potable, beneficiando directamente a las familias de esta zona de la ciudad.