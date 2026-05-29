Trabajadores estallan por utilidades de menos de 250 pesos

Empleados de distintos sectores de atención al público en Ciudad Juárez manifestaron su inconformidad por las bajas cantidades que recibieron este año como reparto de utilidades, señalando que en algunos casos los pagos no superaron los 250 pesos pese a cumplir metas de ventas y jornadas laborales exigentes.

Trabajadores de gasolineras, empresas de gas LP, tiendas de autoservicio y otros negocios afirmaron que cada año disminuye más el monto que reciben por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Algunos empleados aseguraron que el dinero entregado apenas alcanza para cubrir gastos básicos o el transporte de unos cuantos días.

“Nos ponen metas de ventas y sí las alcanzamos, pero de todos modos no se refleja nuestro esfuerzo con lo que nos dan de utilidades. En especial los que trabajamos en campo o afuera somos los que más batallamos”, expresó José, empleado de una gasera local, quien prefirió omitir el nombre de la empresa por temor a represalias laborales.

Los trabajadores señalaron que mientras las empresas continúan operando y expandiéndose, muchos empleados sienten que el reparto no corresponde al esfuerzo realizado durante todo el año. La situación ha generado molestia y debate entre empleados de distintos sectores, especialmente entre quienes dependen de bonos, comisiones y utilidades para complementar sus ingresos mensuales.