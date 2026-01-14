A través del Programa Estatal de Atención a la Sequía, impulsado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó 180 pacas de rastrojo de maíz productores pecuarios de Ciudad Juárez.

El objetivo de estas acciones es garantizar la alimentación del ganado y mitigar los efectos provocados por la escasez de lluvias en la región.

Miguel Núñez Nava, enlace regional de la SDR, señaló que esta jornada corresponde a la primera realizada durante 2026, como parte del compromiso de continuar con apoyos dirigidos al sector pecuario en la frontera, con 20 pacas de rastrojo por beneficiario a fin de asegurar alimento suficiente para su hato ganadero.

Reiteró que este respaldo busca contrarrestar los efectos de la sequía que ha afectado a la entidad durante los últimos años, al tiempo que se fortalece la economía de las y los productores, y se respalda la continuidad de sus actividades productivas.

Estos apoyos forman parte de la última convocatoria activa del 2025, a través de la cual se tiene previsto entregar un total de 400 pacas de rastrojo durante enero únicamente en Ciudad Juárez, para posteriormente extender estas acciones a de Práxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ahumada.

En próximas fases del programa, también se contempla la distribución de otros insumos como semilla de sorgo y avena, fertilizante y otros materiales adicionales, que permitan fortalecer la producción agropecuaria para garantizar el alimento del ganado en las zonas que más lo requieren.