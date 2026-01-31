La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, y contra la Familia, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo un fallo condenatorio en contra el acusado Vicente Ubaldo G. N., por el delito de violación agravada.

En el juicio oral 44/2025, el agente del Ministerio Público demostró la responsabilidad del acusado en el delito que cometió a la víctima, quien tenía entre 3 y 5 años de edad, hace 7 años atrás.

Durante ese tiempo, la víctima y el agresor vivían en la misma casa, y este último aprovechó para cometer el ilícito en ese domicilio.

Los hechos fueron denunciados en el 2024, por lo que se inició la carpeta de investigación que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión, bajo la causa penal 1482/2024, que pudo cumplimentarse el 8 de mayo.

Al día siguiente le fue formulada la imputación y se le vinculó a proceso, con la media cautelar de prisión preventiva, hasta que este jueves 29 de enero, el Tribunal Colegiado concluyó que se acreditaba la culpabilidad del acusado.

El próximo 5 de febrero se llevará a cabo la audiencia para la individualización de las sanciones.