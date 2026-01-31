Las lesiones graves que presentó un migrante mexicano bajo custodia federal encendieron una alerta dentro del personal médico de un hospital de Minneapolis, donde enfermeras y médicos pusieron en duda desde el primer momento la versión oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso de Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años, expuso tensiones crecientes entre agentes migratorios y personal sanitario, en el contexto de operativos federales reforzados.

La información proviene de documentos judiciales, testimonios médicos y una investigación de la Associated Press (AP).

De acuerdo con los agentes federales, Castañeda Mondragón intentó huir mientras estaba esposado y “se lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos”.

Sin embargo, enfermeras de cuidados intensivos del Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC) señalaron que esa explicación no correspondía con las fracturas faciales, craneales ni con el sangrado cerebral que presentaba el paciente.

Era imposible que esta persona se hubiera lanzado de cabeza contra una pared”, afirmó una enfermera a la AP, bajo condición de anonimato.

Registros judiciales indican que, cuatro horas después de su arresto, Castañeda Mondragón fue llevado a urgencias con hinchazón, hematomas y sangrado.

Una tomografía computarizada reveló al menos ocho fracturas en el cráneo y hemorragias potencialmente letales en cinco zonas del cerebro. Posteriormente fue trasladado al HCMC, donde su estado se deterioró rápidamente.

Durante la estancia hospitalaria, la versión del ICE cambió. Según documentos judiciales y personal médico, al menos un agente mencionó que el detenido “recibió una paliza” tras su arresto el 8 de enero, cerca de un centro comercial en St. Paul.

El propio Castañeda Mondragón alcanzó a decir al personal que fue “arrastrado y maltratado por agentes federales”, antes de quedar desorientado y sedado.

El conflicto escaló cuando el ICE insistió en mantenerlo con grilletes en los tobillos, sujeto a la cama, pese a su lesión cerebral traumática. El personal médico explicó que su conducta desorientada no indicaba un intento de fuga, sino un síntoma clínico.

Así es alguien con una lesión cerebral traumática: impulsiva. No pensamos que estuviera intentando escapar”, relató una enfermera.

Tras la intervención de seguridad interna, directivos y abogados del hospital, se acordó que un auxiliar de enfermería permaneciera con el paciente y los grilletes fueron retirados.

La AP consultó a Lindsey C. Thomas, patóloga forense certificada con más de 30 años de experiencia en Minnesota. Coincidió con la evaluación médica:

Estoy bastante segura de que una persona no puede sufrir este tipo de lesiones tan graves por chocar contra una pared”.

Añadió que fracturas en ambos lados del cráneo y de adelante hacia atrás no son compatibles con ese mecanismo.

Desde el inicio de “Operación Metro Surge”, la campaña migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota, la presencia del ICE se volvió constante en el HCMC.

El hospital emitió nuevos protocolos y recordó que los agentes no pueden acceder a pacientes ni a información protegida sin orden judicial.

“Los pacientes bajo custodia federal son, ante todo, pacientes”, señala el boletín interno del centro.

El personal denunció intimidación, presencia de agentes armados y solicitudes de pruebas de ciudadanía dentro del recinto. Algunas enfermeras dijeron usar mensajería encriptada por temor a vigilancia.

El sábado, más de dos semanas después del arresto, un juez federal ordenó la liberación de Castañeda Mondragón.

El estado de derecho se aplica a todas las personas, incluidos los agentes federales”, afirmó Jeanette Boerner, quien promovió la demanda.

Días después, el migrante recibió el alta hospitalaria. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que ya no está bajo custodia, sin responder sobre el origen de las lesiones.

Según su familia y sus abogados:

Es originario de Veracruz, México

Ingresó a Estados Unidos en 2022 con documentos válidos

Fundó en 2023 una empresa de techado en St. Paul

No tiene antecedentes penales

La defensa sostiene que fue detenido por perfil racial y que solo después del arresto se determinó que había excedido su visa.

Castañeda Mondragón enfrenta pérdida de memoria significativa y una recuperación prolongada.

No podrá trabajar en el corto plazo y no tiene familia en Minnesota, por lo que compañeros de trabajo lo han acogido. Sus allegados temen no poder cubrir los gastos médicos.

Es triste que en lugar de buenos recuerdos de Estados Unidos te quedes con un mal sabor de boca”, dijo su hermano Gregorio desde México.

