-Denunciantes y miembros del Transporte Colectivo, amenazan con cerrar las oficinas de Bienestar sino son atendidos.

Adultos mayores e integrantes del Transporte Colectivo, encabezados por su representante, José Luis Ontiveros, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Bienestar para denunciar presuntas irregularidades en el pago de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, así como malos tratos por parte de personal encargado de brindar atención.

Durante la protesta, una comisión sostuvo una reunión con David Limón, con quien acordaron revisar los casos denunciados y entregar videos que, según los inconformes, muestran a adultos mayores a quienes se les habría impedido cobrar sus apoyos.

Uno de los casos expuestos fue el de una mujer identificada como Merry, quien señaló que desde hace aproximadamente un año y medio no recibe su tarjeta bancaria y continúa cobrando mediante su contrato. Además, denunció que el pasado 10 de noviembre tuvo que esperar varias horas para recibir atención, mientras personal bancario daba prioridad a otras personas.

La adulta mayor también acusó que una trabajadora la trató de manera déspota después de que reclamó que no respetaran el orden de los turnos.

El representante del colectivo advirtió que no permitirán que continúen las presuntas irregularidades y señaló que, de no atenderse los reclamos, podrían tomar las oficinas de Bienestar y sucursales bancarias. También expuso el caso de una persona con discapacidad cuyo apoyo, aseguró, no ha sido entregado desde la administración de Loera.

Los inconformes solicitaron la intervención de la delegada de los Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, para que revise el desempeño del personal y se investiguen los señalamientos.