La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continua los trabajos de reparación de la tubería de conducción que conecta los tanques Chihuahua y Echeverría, luego de que se registrara un rompimiento ocasionado por el desgaste natural de la infraestructura, tras varios años de funcionamiento.

El día de ayer, personal de la JMAS recibió el reporte de una fuga de gran magnitud sobre la calle Privada Juan Balderas. Al realizar la revisión, se detectó que el daño se encontraba en la tubería que conduce el agua desde el tanque Chihuahua hacia el tanque Echeverría, por lo que, fue necesario cerrar la salida de agua para comenzar con las labores de reparación.

El ingeniero René Baeza, jefe del Departamento de Extracción de la JMAS, informó que, los trabajos consisten en el reemplazo de aproximadamente 15 metros de tubería de acero al carbón de 10 pulgadas de diámetro, así como la instalación de codos especiales fabricados por el personal de soldadura del propio departamento.

“Estamos trabajando en el tanque Chihuahua, donde la salida norte presentó un rompimiento debido al desgaste de la tubería. Por esta línea circulan aproximadamente 115 litros por segundo que se dirigen directamente al tanque Echeverría, el cual a partir de gravedad distribuye agua a colonias como Luis Echeverría, Francisco I. Madero y zonas aledañas”, explicó.

Añadió que, las labores requieren maniobras especiales debido a las condiciones del terreno, ya que la tubería se encuentra en una zona de barranco, es por ello, que es necesario utilizar una grúa para bajar los tramos de tubería, colocarlos y realizar las soldaduras de manera cuidadosa.

“Tenemos trabajando dos cuadrillas de soldadores, un operador de grúa especial y el apoyo del Departamento de Agua Potable con maquinaria, además, debido a la pendiente del terreno, estos trabajos son más lentos que una reparación normal, pero esperamos concluirlos mañana por la tarde”, señaló.

Indicó que, para reducir las afectaciones a las familias, la JMAS realizó movimientos operativos para enviar agua a través de otras líneas y mantener el suministro en la medida de lo posible.

Como parte de estas acciones, se esta utilizando el tanque Los Juárez mediante rebombeo y se cuenta con pipas que realizan recorridos para distribuir agua en las zonas altas.

Sin embargo, advirtió que, el servicio podría presentarse de manera intermitente, debido a que el tanque Los Juárez tiene una capacidad menor para abastecer los sectores que normalmente reciben agua del tanque Echeverría.

Finalmente, pidió a los habitantes de esta zona tener paciencia mientras concluyen los trabajos y reiteró que la JMAS mantiene las acciones necesarias para restablecer el servicio a la brevedad posible.