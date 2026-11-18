Durante su intervención en la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, advirtió sobre la disminución de recursos destinados al sector productivo agrícola en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, al señalar que, de acuerdo con el análisis sectorial de la Secretaría de Hacienda, su participación registra una caída del 44%.

El legislador alertó que esta reducción representa una pérdida de capacidad e instrumentos para impulsar la productividad del campo mexicano, situación que contribuye a incrementar la dependencia de las importaciones de productos agrícolas primarios, particularmente de granos básicos como el maíz.

“México cada vez tiene que importar más productos agrícolas. Estamos dependiendo del extranjero para garantizar el abasto de granos fundamentales en nuestra alimentación, lo que pone en entredicho el discurso de soberanía alimentaria”, señaló.

Vázquez recordó que el presupuesto destinado al campo pasó de alrededor de 72 mil millones de pesos en 2018 a 47 mil millones en 2020, su punto más bajo, y que actualmente se encuentra prácticamente en niveles nominales similares a los de 2018.

Sin embargo, subrayó que la proporción de recursos destinados al sector ha disminuido: mientras en 2018 representaba el 1.8% del presupuesto federal, actualmente apenas alcanza el 1%.

Vázquez indicó que esta falta de respaldo presupuestal también se refleja en las manifestaciones de productores agrícolas, quienes han expresado su preocupación ante la falta de apoyos e instrumentos para desarrollar sus actividades y competir en condiciones más equitativas frente a productores estadounidenses, que cuentan con amplios subsidios gubernamentales.

Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno Federal para reconsiderar la asignación de recursos al campo en los próximos ejercicios presupuestales e implementar mecanismos efectivos que permitan a los productores fortalecer sus actividades.

“Necesitamos darles a los productores herramientas para desarrollar su trabajo y que México recupere parte de la capacidad de crecimiento en producción agrícola que hemos perdido”, concluyó.