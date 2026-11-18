¿Qué pasaría si una ciudad pudiera crecer hacia el cielo para devolverle espacio a la naturaleza? Esa fue la pregunta que llevó a Alan Gerardo Nesta Ávila, estudiante de octavo semestre; Carlos Aldair Bocanegra Rodríguez, de cuarto semestre, y Gabriel Pinedo Barraza, recién egresado de la licenciatura, a imaginar una forma distinta de habitar la Ciudad de México.

Con su propuesta Ilhuícatl, palabra en náhuatl que significa cielo o firmamento, los estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) obtuvieron el reconocimiento de Propuesta Destacada en la octava edición del Premio Félix Candela, una convocatoria internacional que reúne a estudiantes y profesionales de la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo y el diseño.

La edición, denominada Ehécatl, planteó el crecimiento vertical de la Ciudad de México bajo la premisa del derecho al aire. A partir de esta temática, los jóvenes eligieron la zona de Xochimilco para desarrollar una propuesta que permitiera liberar espacios naturales afectados por la expansión habitacional.

La convocatoria llegó al Departamento de Arquitectura a través del director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), el doctor Fausto Aguirre. La coordinadora del programa, la maestra Angélica Rodríguez Herrera, reconoció el trabajo de los estudiantes y el acompañamiento de los profesores que contribuyeron a desarrollar la idea, entre ellos los doctores Vladimir Hernández y González Milea, quienes aportaron referencias sobre las condiciones urbanas de la capital del país.

Para Rodríguez Herrera, este reconocimiento permite que los jóvenes dimensionen las habilidades adquiridas durante su formación y las pongan a prueba frente a participantes de talla internacional.

“Es muy grato saber que estos chicos han obtenido esta mención, porque se miden y compiten contra despachos de muy alto desempeño y es un concurso a nivel internacional”, expresó.

La propuesta fue desarrollada bajo la asesoría del maestro Isaac Chaparro Hernández, profesor de tiempo completo del Departamento de Arquitectura.

“Ellos se conocieron aquí, hicieron un muy buen equipo, hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos, de profesor a estudiante, y ahí encontramos las habilidades que se requerían para el proyecto: el compromiso, la creatividad y el diseño arquitectónico”, compartió Chaparro Hernández.

Durante aproximadamente tres meses, los estudiantes combinaron sus actividades académicas y laborales con el desarrollo de la propuesta. El proceso incluyó diseño digital, mapas mentales, diagramas y revisión de proyectos arquitectónicos, además de un análisis estadístico, demográfico, geográfico y social de la zona elegida.

El proyecto se ubicó en Nativitas, en el área de Xochimilco, donde el crecimiento habitacional ejerce presión sobre los espacios naturales y las zonas de chinampas.

Gabriel Pinedo explicó que el equipo buscó relacionar las problemáticas urbanas con el valor patrimonial de la zona para plantear una alternativa arquitectónica.

“Buscamos planeaciones que se han hecho en diferentes zonas de la Ciudad de México; a través de problemáticas estudiadas e identificadas por muchos años, vimos qué problemáticas hay, qué posible solución se les podría dar y lo vinculamos con el patrimonio que tenemos, en este caso pues como mexicanos, el patrimonio de la UNESCO, que es la zona de Xochimilco”.

Para Alan Nesta Ávila, el punto de partida fue imaginar una solución que fuera más allá de las formas tradicionales de construcción y permitiera recuperar el espacio natural.

“Escogimos el sector de la Ciudad de México ubicado en Nativitas, en el área de Xochimilco. Con el crecimiento habitacional estas áreas se empiezan a deteriorar dentro del espacio natural; identificamos la problemática y planteamos: ¿Qué pasaría si nosotros eleváramos esta ciudad al cielo y liberáramos el espacio abierto para que la misma naturaleza empezara a recobrar el espacio que le fue robado principalmente por las personas?”.

La propuesta también tiene un vínculo con la obra del arquitecto Félix Candela, pues el sitio seleccionado se encuentra cerca del restaurante Los Manantiales, diseñado por el arquitecto que da nombre al premio.

La octava edición del Premio Félix Candela contó con un jurado integrado por el arquitecto Juan José López de la Cruz, como presidente; María González García, como secretaria, y los arquitectos Jan de Vylder, Marcelo Faiden, Mauricio Rocha y Nuno Melo Sousa.

La convocatoria reúne alrededor de 500 propuestas cada año. En esta edición, ocho proyectos fueron reconocidos como destacados a nivel internacional, entre ellos el de los estudiantes de la UACJ.

El maestro Josué García, profesor de tiempo completo del Departamento de Arquitectura, coordinador de la Academia de Creación Arquitectónica y miembro de la Comisión de Concursos, destacó el acompañamiento docente y la importancia de fomentar la participación en este tipo de convocatorias.

“Nos dimos a la tarea de facilitar los momentos de encuentro, los espacios y las reuniones en conjunto con el Dr. Isaac; es un proceso que beneficia mucho el crecimiento, el aprendizaje y formación de los estudiantes. Tener la experiencia de participar en este concurso y en muchos otros… la academia ha buscado la manera de promover una cultura del concurso”.

Para Carlos Aldair Bocanegra, participar en una convocatoria de esta dimensión representó una oportunidad que no había experimentado anteriormente y que ahora lo motiva a buscar nuevos espacios para desarrollar sus ideas.

“Yo no había participado anteriormente en alguna convocatoria de este tipo, pero al ser un concurso de talla internacional me llamó muchísimo más la atención. Ahora me ha abierto más el panorama a querer participar en futuras ediciones de distintas convocatorias”.

El alcance de la competencia también sorprendió a los jóvenes, quienes conocieron la participación de personas de países como Estados Unidos, Francia, España y Japón.

Gabriel Pinedo recordó que, antes de participar, solía encontrar razones para dejar de lado este tipo de experiencias, principalmente por sus responsabilidades laborales y académicas. Sin embargo, la organización del equipo les permitió dedicar tiempo, incluso durante los fines de semana, hasta completar el proyecto.

“Nunca me di la oportunidad de un concurso, me ponía excusas de tengo trabajo, la escuela, no me da tiempo, pero nos organizamos, le destinamos una parte de nuestros fines de semana […] Creo que eso sí me dio mucha motivación”.

La experiencia también dejó en ellos una invitación para otros estudiantes: atreverse a participar, poner a prueba sus conocimientos y no considerar el miedo a perder como un límite.

“Le podría decir a las personas que estén interesadas en involucrarse en este tipo de concursos, que no tengan miedo a fracasar o a perder, o a no lograr una mención, que se arriesguen y que se impulsen a conocer sus límites, y que debemos romper con estos límites para poder generar algo de provecho para nosotros mismos, donde podamos destacar nuestras habilidades y todo lo que hemos aprendido dentro de la carrera y en el ámbito profesional”, expresó Alan.