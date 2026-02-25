Yuko Yamaguchi se despide del personaje de Hello Kitty tras cuatro décadas

La diseñadora japonesa Yuko Yamaguchi anunció su retiro tras más de cuatro décadas dedicada a dar forma y personalidad a Hello Kitty, uno de los personajes más influyentes de la cultura pop mundial.

Desde su incorporación a Sanrio en 1980, Yamaguchi se convirtió en la principal responsable de la imagen de Hello Kitty, aportando un estilo que transformó al personaje en un ícono global del movimiento kawaii. Su trabajo consolidó a Kitty como un fenómeno comercial presente en moda, accesorios, colaboraciones internacionales y miles de productos que han acompañado a varias generaciones.

La compañía confirmó que la diseñadora “pasó el testigo a la siguiente generación”, y que quien tomará su lugar será una creadora presentada bajo el nombre de Aya, quien asumirá el cargo a finales de 2026.

A lo largo de su carrera, Yamaguchi enriqueció el universo visual de Hello Kitty y fortaleció la identidad de la marca alrededor del mundo. Aunque se retira de su puesto principal, continuará colaborando con Sanrio como asesora creativa, brindando su experiencia para el desarrollo de nuevas propuestas en torno al famoso personaje.