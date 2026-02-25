El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) formalizó un convenio específico de colaboración académica con el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), con el objetivo de fortalecer la formación práctica de las y los estudiantes de la carrera de Profesional Técnico en Enfermería General, mediante la realización de servicio social y prácticas profesionales en unidades hospitalarias de esta institución de salud.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del plantel Chihuahua I, con la participación del Director General Estatal, directivos del plantel, personal de Vinculación y autoridades del ISSSTE.

Por su parte, Marcelo Alberto Ramírez Flores, Subdelegado Médico del ISSSTE, subrayó que esta alianza permitirá fortalecer la atención que se brinda a la derechohabiencia, al tiempo que se contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud, comprometidos con la calidad, la ética y el servicio a la comunidad.

Esta colaboración interinstitucional permitirá a las y los alumnos integrarse a dinámicas reales del sector salud, conocer protocolos de atención, trabajo interdisciplinario y estándares médicos, contribuyendo a una formación integral alineada a las necesidades actuales del sistema de salud.

Asimismo, el ISSSTE se verá beneficiado al contar con jóvenes en proceso de formación que, bajo supervisión profesional, podrán apoyar en diversas áreas hospitalarias, fortaleciendo los servicios y contribuyendo a la preparación de futuras generaciones de profesionales comprometidos con el bienestar social.

Con acciones como esta, CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso con una educación técnica de calidad, vinculada al sector productivo y social, que impulsa el desarrollo profesional de sus estudiantes y aporta al fortalecimiento de los servicios de salud en el estado.

MENSAJE DEL DIRECTOR Bazán Flores destacó “Hoy damos un paso muy importante para el fortalecimiento de la formación de nuestras y nuestros estudiantes de Enfermería. Este convenio con el ISSSTE abre las puertas de espacios reales de aprendizaje, donde nuestros jóvenes podrán poner en práctica sus conocimientos, desarrollar habilidades clínicas y, sobre todo, fortalecer los valores humanos que exige el sector salud.

En CONALEP Chihuahua estamos convencidos de que la educación de calidad se construye con alianzas estratégicas. Vincular a nuestros estudiantes con instituciones sólidas y con alto compromiso social permite que su formación sea integral y pertinente a las necesidades actuales de nuestra comunidad.

Agradezco la disposición y apertura del ISSSTE para trabajar de manera coordinada en la preparación de futuras generaciones de profesionales de la enfermería, quienes sin duda serán un pilar fundamental para el cuidado de la salud de nuestra población.

Seguiremos impulsando convenios que fortalezcan la educación técnica y profesional, siempre con la visión de ofrecer más y mejores oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes.”