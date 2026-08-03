Ciudad Juárez, Chih.– Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para jóvenes y adultos que desean concluir sus estudios de educación media superior, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo una rueda de prensa en las oficinas administrativas de Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez, donde se formalizó la firma de un convenio de colaboración con Prepa In.

Durante el encuentro se dieron a conocer los alcances de esta alianza estratégica, la cual permitirá a estudiantes, aspirantes, egresados y personas mayores de edad acceder a una alternativa flexible para concluir el bachillerato y posteriormente incorporarse a una carrera técnica en CONALEP Chihuahua.

El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, destacó que este convenio representa una oportunidad para combatir el abandono escolar y brindar una segunda oportunidad a quienes, por diversas circunstancias, no lograron concluir la preparatoria.

“Hacemos un llamado a todas las personas mayores de edad que aún tienen pendiente concluir su educación media superior. Hoy existe una alternativa accesible y flexible para obtener su certificado de preparatoria y, posteriormente, continuar con una carrera técnica en CONALEP Chihuahua. Nuestro compromiso es abrir puertas y ofrecer herramientas para que más chihuahuenses mejoren su preparación y tengan mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional.”

En su intervención, Rodrigo Loaeza King, fundador y CIO de Prepa In, explicó que esta alianza fortalece las acciones para reducir el rezago educativo mediante un modelo de aprendizaje innovador.

“Este convenio viene a reforzar el combate al rezago educativo. En Prepa In ofrecemos la posibilidad de concluir la preparatoria en cuatro meses con certificación oficial, mediante una plataforma accesible que acompaña permanentemente al estudiante con clases en línea a través de Zoom, seguimiento por WhatsApp y asesoría personalizada, para que nadie abandone su objetivo de terminar sus estudios.”

Por su parte, Roberto Anaya Moreno, Subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte de Ciudad Juárez, reconoció el liderazgo de CONALEP Chihuahua por impulsar estrategias que amplían las oportunidades educativas en la entidad.

“Felicitamos al Director General, Omar Bazán Flores, y a todo su equipo de trabajo por impulsar esta estrategia que busca acercar más opciones educativas a la población. La suma de esfuerzos entre instituciones permite generar alternativas reales para que más personas concluyan su preparación académica y continúen construyendo un mejor futuro.”

Finalmente, Carlos Ortiz, representante de la Gobernadora en la Zona Norte, exhortó a la ciudadanía a aprovechar este tipo de programas para continuar su formación académica.

“Invitamos a las y los chihuahuenses a no dejar de estudiar. Nunca es tarde para concluir la preparatoria y seguir preparándose con una carrera técnica o profesional. Este convenio representa una oportunidad para que quienes interrumpieron sus estudios puedan retomarlos, superarse y acceder a mejores oportunidades de vida.”

Como parte del evento se realizó la firma oficial del convenio de colaboración entre CONALEP Chihuahua y Prepa In, seguida de la fotografía oficial y una sesión de preguntas y respuestas con representantes de los medios de comunicación.

Con esta alianza, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar estrategias que favorezcan la permanencia y continuidad educativa, promoviendo alternativas innovadoras que contribuyan a disminuir el rezago educativo y fortalecer la formación académica y profesional de las y los chihuahuenses.