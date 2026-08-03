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¡El humo se veía a kilómetros! Ciudadanos captan impresionante columna negra

by Eduardo Huízar
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Una intensa columna de humo generó preocupación entre automovilistas durante la tarde del sábado, luego de un incendio registrado horas antes sobre el bulevar Teófilo Borunda.

@juareznoticias.com

¡Todos voltearon a ver el humo! Videos muestran la magnitud del incendio

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A la redacción de JuárezNoticias.com llegaron varios videos enviados por ciudadanos alrededor de las 3:00 de la tarde, en los que se observó una densa nube de humo que aún era visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, el incendio ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la tarde donde el Departamento de Bomberos trabajó para controlar el fuego. Aunque las llamas ya habían sido combatidas, la columna de humo continuaba elevándose dos horas después, lo que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

Los videos enviados por los lectores muestran el humo desde diferentes ángulos, reflejando la magnitud del siniestro y la inquietud que provocó entre la población, ya que la nube podía apreciarse a varios kilómetros de distancia.

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