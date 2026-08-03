¡Las calles ya tienen dueños… y andan en cuatro patas!

Habitantes de la colonia Salvárcar denunciaron la presencia constante de perros que permanecen sueltos en la vía pública, situación que, aseguran, ha provocado molestias, riesgos para peatones y ciclistas, además de problemas de contaminación por la acumulación de heces.

@juareznoticias.com GPS recomienda otra ruta: "Cuidado, zona de ladridos y sorpresas en el piso" ♬ sonido original – juareznoticias

De acuerdo con los vecinos, el problema se concentra principalmente sobre la calle Ignacio Zaragoza, desde el cruce con la calle Chiapas y a lo largo de aproximadamente tres cuadras.

Explicaron que varios propietarios mantienen a sus mascotas fuera de las viviendas o en los patios, pero con frecuencia los dejan salir libremente a la calle para hacer sus necesidades. Sin embargo, señalaron que los dueños no recogen los desechos, por lo que las banquetas y la vía pública permanecen sucias.

Además, afirmaron que algunos de los perros persiguen e incluso intentan atacar a personas que caminan o circulan en bicicleta por el sector, generando preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona.

Los habitantes aseguraron que han dialogado en diversas ocasiones con los propietarios de los animales para pedirles que los mantengan bajo control y limpien la vía pública, pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

Indicaron también que algunos perros permanecen de manera permanente en casitas de madera instaladas al exterior de los domicilios, en lugar de permanecer dentro de los patios, lo que facilita que deambulen por las calles.