La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), dio inicio a su Campamento de Verano, en el que participan más de 100 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad y con el cual se busca fomentar la cultura del cuidado del agua.

Durante una semana, las y los asistentes participarán en actividades deportivas, recreativas y educativas diseñadas para promover hábitos de vida saludables y concientizar sobre la importancia del uso responsable del agua.

La coordinadora del Departamento de Cultura del Agua, Jessica Mendoza, señaló que, el campamento busca que las niñas y los niños aprendan de forma divertida el valor del agua y la responsabilidad que implica su conservación.

“Estamos muy entusiasmados porque más de 100 niños fueron inscritos a esta convocatoria de Campamento de Verano. El objetivo principal es que aprendan del cuidado del agua mediante actividades deportivas y manualidades”, expresó.

Las actividades incluyen disciplinas como fútbol, taekwondo, básquetbol y tenis, además de talleres y manualidades enfocados en el ciclo del agua, el cero desperdicio y el uso eficiente del agua.

Como parte de las dinámicas, las y los niños recibirán recomendaciones para que puedan hacer acciones sencillas en su vida diaria, como reducir el tiempo mientras se bañan, utilizar un vaso al cepillarse los dientes y evitar el uso de la manguera para lavar vehículos o banquetas.

Destacó que, también se busca que las y los menores conozcan el trabajo que realiza la JMAS para llevar agua potable hasta los hogares juarenses y comprendan la importancia de preservar el manto acuífero.

“Queremos llevar este mensaje a las nuevas generaciones porque ellas representan el futuro de nuestra ciudad. Además, son grandes aliados para fomentar en sus hogares una cultura del cuidado del agua”, agregó.

Con este tipo de acciones, la JMAS reafirma su compromiso de promover la educación ambiental y fortalecer la cultura del cuidado del agua.