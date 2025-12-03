Los arqueólogos han hallado pruebas de una sociedad de la Edad de Piedra de hace entre 3.800 y 4.300 años, en la que se sacrificaba a hombres y mujeres por separado.

Investigadores de la Academia China de las Ciencias descubrieron que los enterramientos de élite de un gran asentamiento de la Edad de Piedra en el noroeste de China solían tener acompañantes femeninas que eran sacrificadas ritualmente, miles de años antes de lo que se pensaba.

El estudio también aportó las primeras pruebas de enterramientos masivos de hombres asociados a sacrificios humanos en la región.

Los arqueólogos sospechan que la antigua sociedad llevaba a cabo dos tipos de sacrificios humanos: uno consistía en enterramientos masivos de hombres que probablemente servían a fines rituales públicos, y otro acompañaba a los enterramientos de alto estatus en los que las víctimas femeninas eran enterradas junto con los muertos.

Encontraron pruebas de que el yacimiento arqueológico chino de Shimao, en el norte de la provincia de Shaanxi, es un asentamiento de finales de la Edad de Piedra, hogar de una sociedad jerarquizada que seguía normas de género.

“Estos hallazgos revelan una estructura de descendencia predominantemente patrilineal en las comunidades Shimao y posiblemente rituales de sacrificio específicos para cada sexo”, escribieron los científicos en el estudio publicado en la revista Nature.

El asentamiento de muros de piedra, que cubría un área de unos 4 km², tenía zonas diferenciadas, y las pruebas arqueológicas apuntan a una organización social jerárquica y a un sesgo de género en la forma en que los antiguos realizaban los sacrificios humanos.

Investigaciones anteriores han hallado un nivel de organización en los asentamientos típico de las sociedades de nivel estatal, incluyendo lugares de producción artesanal así como zonas con grandes fortificaciones.

En el último estudio, los científicos evaluaron los datos de ADN de 169 restos humanos junto con varios otros hallados en siete yacimientos arqueológicos de Shaanxi y la vecina provincia de Shanxi.

Al comparar el ADN de los restos, los investigadores descubrieron que el pueblo Shimao descendía predominantemente de grupos locales que habitaron la región unos 1.000 años antes.

Los últimos hallazgos también ponen en tela de juicio las suposiciones mantenidas durante mucho tiempo sobre el sexo de las víctimas de los sacrificios de la Puerta Este de Shimao.

En contra de las teorías anteriores de que la mayoría de los humanos sacrificados eran mujeres, las pruebas genéticas demostraron que nueve de cada 10 enterramientos del yacimiento eran masculinos.

Los científicos descubrieron un claro patrón específico, determinado por el género, en la forma en que se realizaban los sacrificios humanos.

Los sacrificios masculinos se concentraban en la Puerta Este, mientras que los femeninos se vinculaban sobre todo a cementerios de élite.

Esto revela que las prácticas sacrificiales de Shimao estaban muy estructuradas, con roles específicos de género vinculados a distintos propósitos y lugares rituales.

El fenómeno de enterrar a las élites junto a compañeras sacrificadas solo se observa en China miles de años más tarde, durante el periodo de principios de la Edad de Hierro, entre 770 y 221 a.C.

Los investigadores también hallaron estrechas conexiones genéticas entre el pueblo Shimao y las comunidades agrícolas arroceras del sur, lo que pone de relieve las amplias interacciones entre las comunidades agrícolas y pastoriles prehistóricas de la antigua China.

Esperan que nuevos estudios en la región puedan ayudar a comprender mejor los orígenes de los primeros Estados de Asia Oriental.

Independent