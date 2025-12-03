-Remesas caen a su peor nivel en 16 años; advierten menor entrada de dólares y posible presión al tipo de cambio.

México registró la mayor caída en el envío de remesas en 16 años, al reportar una baja de 5.08% entre enero y octubre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024. Es el retroceso más marcado desde 2009 y refleja que está entrando menos dinero enviado por mexicanos que viven en el extranjero.

Durante esos diez meses, las remesas sumaron 51 mil 344 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México.

Sólo en octubre, el envío de dinero también bajó: las remesas cayeron 1.67% respecto al mismo mes del año anterior, para ubicarse en 5 mil 635 millones de dólares.

El número de operaciones también disminuyó. Entre enero y octubre bajaron 5.15%, y únicamente en octubre retrocedieron 5.41%.

Con estas cifras, tanto el dinero enviado como la cantidad de envíos acumulan siete meses seguidos a la baja frente a los mismos meses del año anterior.

A pesar de la caída, el monto registrado en octubre fue ligeramente mejor que lo estimado por el consenso de Bloomberg, que esperaba 5 mil 415 millones de dólares.

Por otro lado, el monto promedio de cada envío sí aumentó: en octubre subió 4.13% anual hasta alcanzar los 403 dólares.

Si esta tendencia continúa, podría tener efectos en la economía nacional. De acuerdo con el área de Análisis Económico de Grupo Financiero Monex, una baja en las remesas implica menos dólares entrando al País, lo que podría generar presiones sobre el peso frente al dólar.

“Los ingresos por remesas continúan limitando la oferta de dólares en México. En lo que respecta al tipo de cambio, durante octubre, el peso presentó una depreciación de 1.3% frente al dólar, mientras que el dólar, medido a través del índice DXY, avanzó 2.1% en el mismo periodo.

Los analistas Janneth Quiroz Zamora y André Maurin Parra destacaron según Reforma que las remesas siguen siendo la segunda fuente más importante de dólares para México, solo detrás de las exportaciones no petroleras. Por eso su comportamiento es clave para el tipo de cambio y para millones de hogares que dependen de estos envíos.

El reporte de Migración y Remesas de BBVA Research anticipa que en 2026 las remesas podrían seguir bajando, aunque se mantendrán como un ingreso fundamental para muchas familias, con un monto cercano a 60 mil millones de dólares proyectado para ese año.

El análisis también señala que la política migratoria más estricta del Presidente Trump ha frenado la llegada de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral de Estados Unidos en los últimos años, y eso ha contribuido a la reducción en los envíos. Mientras tanto, en otros países de América Latina las remesas crecieron incluso a tasas de dos dígitos.

