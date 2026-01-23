En un operativo conjunto realizado en el corazón de la zona agavera, elementos de la Policía del Estado de Jalisco y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lograron la localización y destrucción de cinco predios destinados al cultivo ilícito de marihuana.

El hallazgo se registró en el municipio de Tequila, Jalisco, específicamente en la Delegación Santa Cruz, sobre el tramo que conecta la cabecera municipal con el poblado de El Salvador.

Durante los patrullajes preventivos de rutina, las fuerzas de seguridad detectaron un terreno con vegetación cuyas características físicas coincidían con el cannabis. Al ampliar la inspección en el área circundante, los agentes descubrieron un complejo de cinco sembradíos que se extendían sobre una superficie aproximada de 26 mil metros cuadrados.

De acuerdo con el informe oficial, la morfología de las plantas variaba según el terreno: en cuatro de los predios el cultivo alcanzaba una altura superior a los 1.3 metros, lo que indica un estado avanzado de maduración, mientras que en el quinto punto las unidades medían cerca de 50 centímetros. En total, el conteo oficial arrojó la cifra de 104 mil plantas sembradas.

El impacto financiero de este decomiso es significativo. Estimaciones extraoficiales señalan que la biomasa destruida asciende a unas 150 toneladas de droga. De haber llegado al mercado negro, este cargamento habría generado ganancias ilícitas cercanas a los 105 millones de pesos para los grupos criminales que operan en la región.

Siguiendo el protocolo de actuación policial, los oficiales dieron aviso inmediato al Ministerio Público de la Federación. Tras la recolección de muestras para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, se procedió a la incineración total del estupefaciente en el sitio del hallazgo.

Con estas acciones, las autoridades estatales y federales buscan debilitar la estructura económica de la delincuencia organizada y evitar que grandes cantidades de droga lleguen a los centros de consumo.

