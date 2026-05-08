La Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregó constancias oficiales a 114 empresas de seguridad privada que cumplieron con los requisitos establecidos para operar durante 2026.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Colegio de Chihuahua, con la participación de autoridades estatales, representantes empresariales y directivos académicos.

Al evento asistió Carlos Ortiz Villegas, representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, junto con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y representantes del sector privado.

En representación del secretario Gilberto Loya Chávez acudió el subsecretario Ricardo Realivásquez Domínguez. También participaron el director de Seguridad Comercial, Industrial y Minera, Refugio José Moreno Espinoza; el director del Colegio de Chihuahua, Juan Miguel Orta Vélez; y el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruiz.

Durante la ceremonia, las autoridades informaron que las compañías acreditaron los procedimientos administrativos y regulatorios requeridos para obtener su constancia oficial.

Además, señalaron que la coordinación entre gobierno y empresas de seguridad privada forma parte de las acciones relacionadas con la regulación del sector en el estado.

La entrega de constancias se realizó como parte de las actividades correspondientes al proceso de validación y registro de empresas de seguridad privada en Chihuahua durante 2026.