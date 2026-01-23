Con el fin de generar un espacio de reflexión, intercambio de conocimiento y sensibilización sobre el cáncer, abordándolo desde una perspectiva integral que incluye la prevención, la detección temprana, el tratamiento y, de manera fundamental, el acompañamiento humano y multidisciplinario a familias y animales, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) invita a la población de la región a formar parte del Foro UACJ Contra el Cáncer: Aprender para Prevenir y Acompañar.

Un evento de carácter académico y de divulgación científica que se efectuará el 4 de febrero en el Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado al interior del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), entre las avenidas Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles.

El programa dará inicio desde las 8:30 a.m., con el registro de los asistentes, seguido de un acto protocolario de inauguración.

Durante la jornada matutina, se ofrecerán conferencias magistrales, mesas de análisis, colaboraciones institucionales, así como los servicios que ofrecen las asociaciones y organizaciones locales en torno a temas cruciales:

Conferencia: Cuándo sospechar de cáncer infantil: Signos y síntomas, impartida por la doctora Maribel Ramírez Martínez, oncóloga pediatra.

Mesa de análisis: Más allá del diagnóstico…alimentación y ejercicio, implementada por el maestro Miguel Solís Barraza, nutriólogo clínico especializado; y la maestra Guadalupe Cavazos Ortiz, terapeuta y rehabilitación física.

Conferencia: El acompañamiento en procesos oncológicos desde una mirada humana y multidisciplinaria, abordada por la licenciada Roxana Isayem Ramírez Gómez, psicóloga clínica.

Colaboración institucional: Alianza e iniciativa en pro de la lucha contra el cáncer, realizada por representantes de organizaciones.

Además, en la sesión de la tarde, a partir de las 15:00 p.m., el Foro se diversificará en una serie de conferencias y talleres especializados en cáncer de mama y la correlación clínico-patológica en cáncer.

También, los asistentes podrán profundizar en temas específicos como:

Conferencia: Prevención, detección temprana y diagnóstico del cáncer oral, compartida por el doctor Luis Alberto Gaitán Cepeda, especialista en ciencias odontológicas.

Conferencia: Diagnóstico de la célula transformada: Cerrando la brecha entre la innovación y la accesibilidad, presentada por el doctor Mauricio Salcedo Vargas, experto en ciencias en genética y biología molecular.

Conferencia: Oncología en clínica veterinaria, a cargo de la médico veterinario zootecnista, Claudia Monserrat Ramírez Morales, especialista en oncología veterinaria.

Esta casa de estudios extiende una cordial invitación, incluyendo a estudiantes, profesionales de la salud, investigadores, pacientes, cuidadores y público en general, que esté interesado en sumarse a esta importante conversación. La entrada será gratuita.