Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, realizaron una visita a la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Parque Central, donde conocieron el proceso de tratamiento del agua en la ciudad.

Alumnos de las carreras de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y de Diseño Urbano y del Paisaje, recorrieron las instalaciones, donde observaron la ruta que sigue el agua residual, desde su llegada a la planta, las etapas de tratamiento, hasta su salida para ser reutilizada en diversos procesos.

Eduardo García, estudiante de la UTCJ, destacó la experiencia de conocer el tratamiento que se le da al agua, para que pueda ser reutilizada.

“La materia de saneamiento, el proceso después del uso por las personas, hay que estar conscientes de todo el trabajo que representa abrir la llave y que salga agua, para apreciarla más”, expresó.

Por su parte, el ingeniero Ángel Quezada, coordinador de la PTAR del Parque Central, mencionó sobre la importancia de realizar este tipo de visitas, para que más jóvenes conozcan el trabajo de la JMAS.

“Es importante que estén enterados de cómo la JMAS opera estas plantas y el impacto ambiental que generan, ya que esta ciudad es desértica y en constante crecimiento, por lo que es necesario dar un segundo uso al agua que se consume”, señaló.

Con estas acciones, la JMAS fortalece la cultura del cuidado del agua y difunde el trabajo que realiza de manera continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que el suministro llegue a más hogares juarenses.