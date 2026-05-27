El próximo fin de semana, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), llevará a cabo una campaña de esterilización gratuita en diferentes puntos de la ciudad.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que el sábado 30 estarán en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, ubicado en el Fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 8, en donde atenderán a partir de las 7:00 de la mañana.

Indicó que al día siguiente, el domingo 31, acudirán a la Escuela Secundaria Federal 7, ubicada en la calle Isla Terranova, en la colonia 16 de Septiembre, en el mismo horario.

La funcionaria resaltó que por esta ocasión no es necesario un registro previo, pero solo atenderán a alrededor de 250 animalitos.

“Los requisitos para someter a los animalitos a este procedimiento son: 12 horas de ayuno (sin alimento ni agua), buen estado de salud (sin garrapatas), si son hembras no lactando, deben ser mayores de tres meses, llevarlos con correa y los gatos en transportadora”, explicó la funcionaria.

Arredondo Salinas comentó que en lo que va de la actual administración han esterilizado a 11 mil 13 mascotas, además se ha apoyado a 33 rescatistas con esterilizaciones.

“La meta de los próximos seis meses son 8 mil para cerrar este 2026 con 19 mil y contando las dos administraciones llegar a 32 mil”, dijo la directora de DABA.