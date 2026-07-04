Después de casi 40 años de vivir entre tierra y polvo, vecinos de la colonia Héroes de la Revolución cuentan finalmente con la pavimentación de la calle Rosendo Calles, una obra realizada mediante la participación de la comunidad y el Gobierno Municipal.



El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acudió a entregar la obra y destacó que este tipo de proyectos cambia la calidad de vida de las familias, además de mejorar el entorno y aumentar la plusvalía de las viviendas.



“Juárez tiene muchas calles que no están pavimentadas y es increíble que todavía sigamos en esa condición, a ustedes ahorita les puedo asegurar que esto les va a cambiar en muchos aspectos de la vida, hasta el polvo que se genera del día a día”, expresó el alcalde.



Reconoció la organización de los vecinos, especialmente de Lorena Ojeda, quien promovió el proyecto para que las familias pudieran integrarse al esquema de obra participativa del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).



El director de SUMA, Javier Said Estrada de la Torre, informó que la obra corresponde a la calle Rosendo Calles, en el tramo de Bambú a Natividad Cortez, donde fueron beneficiadas directamente 30 familias.



Explicó que los trabajos comprenden mil 521 metros cuadrados de concreto hidráulico, con una inversión total de 2 millones 363 mil 634 pesos, de los cuales los vecinos aportaron 590 mil 908 pesos y el Municipio el resto.



Señaló que este proyecto forma parte del programa 75/25 de SUMA, mediante el cual los habitantes aportan el 25 por ciento del costo de la obra y el Gobierno Municipal cubre el 75 por ciento restante.



Además de la construcción de guarniciones y losa de concreto hidráulico, se realizaron cambios de tomas de agua potable y descargas sanitarias para proteger la vida útil del pavimento y evitar futuras intervenciones en la calle.



Explicó que durante los trabajos se detectaron 60 metros lineales de tubería de agua en malas condiciones, por lo que fueron sustituidos, aunque no formaban parte del proyecto original, con el objetivo de prevenir afectaciones posteriores.



Informó que en lo que va del año se han realizado entre 21 y 22 obras mediante este esquema y la meta para 2026 es pavimentar o rehabilitar 62 mil metros cuadrados.



Destacó que desde el inicio de la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar y hasta la fecha, SUMA supera los 100 proyectos realizados y se aproxima a los 300 mil metros cuadrados intervenidos entre pavimentación y rehabilitación.



Durante la entrega, los vecinos aprovecharon la visita del alcalde para solicitar apoyo con reductores de velocidad, alumbrado público, destilichadero y atención a otras necesidades de la colonia, peticiones que fueron canalizadas a las áreas correspondientes.



Ortiz Orpinel destacó que acudir personalmente a las colonias permite escuchar las necesidades directamente de los habitantes y dar seguimiento a nuevos proyectos que continúen mejorando los sectores de Ciudad Juárez.