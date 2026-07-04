Como parte del Operativo de Reordenamiento Urbano, este día se llevaron a cabo dos intervenciones en las que participaron empleados de diversas dependencias municipales, con el objetivo de recuperar los espacios públicos.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los operativos derivan de los acuerdos alcanzados durante la reunión de trabajo, donde se analizaron expedientes, notificaciones y seguimientos a distintos casos relacionados con la ocupación irregular de espacios públicos.



El primer operativo de hoy se realizó dando seguimiento a una solicitud ciudadana para retirar una estructura de hierro que invadía la banqueta de la calle Jovita Granados, del fraccionamiento Manuel Gómez Morín.



En este caso, las cuadrillas de Limpia hicieron el corte y retiro de la escalera que sobresalía hacia la vía pública, procurando en todo momento el diálogo con el propietario para minimizar afectaciones y facilitar el resguardo de los materiales dentro de su vivienda.



La segunda intervención se efectuó en un predio que ya había sido recuperado meses atrás, como parte de un operativo en el que fueron retirados cerca de 70 vehículos que ocupaban indebidamente un espacio público en la avenida Santiago Troncoso y calle Rodolfo Uranga.



El funcionario indicó que estas acciones forman parte del seguimiento instruido por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, con el objetivo de garantizar que las áreas recuperadas permanezcan libres de invasiones y continúen siendo utilizadas para beneficio de la comunidad.



“Estaremos regresando a todos y cada uno de los espacios que ya fueron recuperados para confirmar que se mantengan limpios y libres de cualquier tipo de invasión. Queremos informar a la ciudadanía que seguiremos recorriendo los sitios donde ya se realizaron operativos para verificar que se conserve el orden”, expresó.



Durante la segunda intervención, los propietarios realizaron por cuenta propia el retiro de remolques y vehículos que aparentemente eran utilizados para el traslado y almacenamiento de unidades automotrices.



Solís Kanahan destacó que la instrucción es privilegiar el diálogo y la colaboración con los responsables antes de recurrir al uso de equipo municipal para el retiro de bienes, lo que además evita costos adicionales por arrastre y recuperación.



“Aquí lo que buscamos es la menor afectación posible, pero siempre asegurando el cumplimiento de la ley. Estamos invitando a los responsables a que ellos mismos retiren sus bienes y regularicen su situación. Sin embargo, cuando corresponda, se aplicarán las sanciones establecidas en la normatividad”, indicó.



El director de Limpia hizo un llamado a comerciantes, propietarios y vecinos que utilizan espacios públicos para estacionar vehículos, operar yonques o desarrollar actividades comerciales sin autorización, a acercarse a las dependencias correspondientes para regularizar sus operaciones y evitar futuras sanciones.



Dijo que los operativos de Reordenamiento Urbano continuarán de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de preservar el orden, la seguridad y el uso adecuado de los espacios públicos.



Manuel Gutiérrez, coordinador de Infraestructura Vial, de la Coordinación General de Seguridad Vial, informó que el personal participó en ambos operativos dando apoyo para el desvío de vehículos en las zonas intervenidas y aplicando infracciones a unidades que se encontraban en estado de abandono.



Indicó que en el caso de esos vehículos, si los propietarios no son localizados, se retiran con apoyo de la Dirección de Ecología y trasladados al corralón municipal ubicado en carretera a Casas Grandes y Eje Vial Juan Gabriel.



Por su parte, Francisco García, encargado del área de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, comentó que los operativos de reordenamiento también buscan prevenir riesgos relacionados con incendios en lotes y espacios públicos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios sus patios y evitar obstrucciones en banquetas y vialidades.



El supervisor de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Martín Manríquez Pérez, explicó que previo a la intervención se entregaron notificaciones a los responsables de dos predios donde se detectó la invasión de espacios públicos con estructuras y vehículos colocados sobre la vía pública, pero debido a que hicieron caso omiso, el personal de distintas dependencias municipales procedió al retiro de las obstrucciones.



En los operativos también participa personal de la Dirección General de Protección Civil, de la Dirección de Regulación Comercial y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.