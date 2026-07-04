El equipo de futbol La Tribu de Ciudad Juárez logró un histórico ascenso a la Liga Premier (Segunda División de México) y tendrán como sede el Estadio 8 de Diciembre para entrenar y realizar sus juegos, se dio a conocer este día en conferencia de prensa.



El Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, expresó que Ciudad Juárez se convierte a través del Estadio 8 de Diciembre, no solo en un espacio deportivo, si no en la casa de La Tribu, que viene a dar alegría a esa parte de la ciudad.



“Cuando se inició el rescate de espacios públicos, en el espacio que hoy es el Estadio 8 de Diciembre solo tenía unas canchas, pero con tierra y llantas, esa era la manera en la que jugaban los compañeros del suroriente y hoy vemos un estadio completamente nuevo; hace 20 años no se construía nada al suroriente de la ciudad”, explicó el alcalde.



Señaló que desde que el espacio está abierto ya se ve jugando de manera diaria a jóvenes niños y niñas en el área, en lugar de estar haciendo otro tipo de actividades.



“Con esta nueva Liga Premier se va a dar un brinco extraordinario para decirle a los jóvenes de aquel sector que sí pueden soñar, Juárez se transforma y avanza y estaremos colaborando de manera permanente con ustedes y podemos soñar que tendremos dos equipos de Primera División”, mencionó.



Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), dio a conocer que el equipo hace unos meses militaba en la tercera división del futbol a nivel nacional y ascendieron a segunda.



“Del 22 de agosto de este 2026 al 10 de mayo del 2027, estará militando en la Liga Premier La Tribu, donde el Estadio 8 de Diciembre será sede para el evento”, comentó el funcionario.



Expresó que están muy contentos que después de 14 años La Liga Premier en la localidad, y que sea el equipo quien represente a Ciudad Juárez.



Por su parte, Jorge Villa, entrenador del equipo, agradeció al Presidente Municipal y al director del Deporte por todo el apoyo que les han otorgado.



“Este es un nuevo sueño de La Tribu, un equipo que durante 14 años estuvo luchando por ascender a segunda división y hoy nos toca dar ese paso”, señaló.



Dijo que competirán en una liga superior y de mayor nivel, pero con esta oportunidad es llevar el futbol profesional a otros sectores como el suroriente y dan la oportunidad de que en esa parte de la ciudad tengan futbol profesional y pueden disfrutar de este espectáculo



“Hace unos días estuvimos en la zona, haciendo visorias donde se escogieron a jóvenes que tal vez sean parte de este nuevo proyecto”, comentó.



Asimismo, Javier Martínez, presidente del equipo La Tribu dio las gracias al Municipio por apoyarlos y por seguir cumpliendo los sueños de los jóvenes de Juárez en el futbol profesional.



“Venimos de la tercera división, estuvimos 14 años luchando por el ascenso y se logró, Ciudad Juárez tiene equipo de Liga Premier, gracias alcalde por prestarnos el espacio para llevar a cabo los partidos”, mencionó.



Estuvieron en la conferencia Francisco Palacios, coordinador deportivo, así como las regidoras Karla Michaeel Escalante y Mayra Castillo, de la Comisión del Deporte.