La estudiante Elizabeth Guadalupe Rodríguez Valenzuela, de la Especialidad en Enfermería en Administración y Gestión en Salud de la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizó recientemente una estancia académica en el Hospital Integral “El Salto”, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde su desempeño se convirtió en un aporte significativo para el fortalecimiento del servicio de enfermería.

Durante su estancia, Rodríguez Valenzuela se destacó como un apoyo esencial para el equipo de enfermería al contribuir de manera directa en la organización de turnos, la distribución de responsabilidades y la coordinación general de las tareas asistenciales. Gracias a esta labor, se consolidó un entorno de trabajo ordenado, seguro y humanizado, propiciando que el personal ofreciera cuidados de calidad, generando confianza y facilitando la eficiencia y el respeto entre los profesionales de salud.

En el ámbito clínico, su participación fue determinante en la supervisión de la administración de medicamentos, así como en la correcta aplicación de protocolos de seguridad. Su intervención en situaciones complejas permitió orientar al personal con claridad y promover una práctica fundamentada en evidencia científica. Este acompañamiento impulsó la mejora continua y reforzó la importancia de mantener estándares de calidad en la atención, fortaleciendo la seguridad del paciente y la toma de decisiones informadas.

Además, contribuyó a la creación de nuevos formatos de registro de enfermería y al fortalecimiento de diversos protocolos, herramientas que optimizaron la sistematización de la información clínica y favorecieron la continuidad del cuidado. De igual manera, su compromiso educativo transformó cada situación asistencial en un espacio de enseñanza para estudiantes y personal en formación, promoviendo la reflexión sobre el trato digno, la ética profesional y la atención basada en evidencia científica.

En el ámbito administrativo y comunitario, colaboró en la gestión de insumos, la verificación de inventarios y la elaboración de reportes estratégicos que facilitaron la planeación institucional. Asimismo, participó en campañas de vacunación realizadas en escuelas y centros comunitarios, reforzando el vínculo entre la comunidad y la institución de salud.

Con su dedicación, profesionalismo y capacidad de liderazgo, Elizabeth Guadalupe Rodríguez Valenzuela dejó una huella significativa en el Hospital Integral “El Salto”, inspirando a quienes compartieron con ella la misión de cuidar y reafirmando el compromiso de la UACH con la formación de profesionales altamente capacitados y con profundo sentido humano.