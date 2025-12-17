Chihuahua, Chih: 17 de diciembre de 2025.- El grupo parlamentario de morena presentó un amplio bloque de reservas en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos 2026, el Decreto de Fortalecimiento Financiero, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

Las propuestas impulsadas por las y los legisladores de morena tuvieron como eje central la defensa de la economía de las familias, la rendición de cuentas y la reasignación del gasto público hacia sectores históricamente olvidados, reafirmando el compromiso del movimiento con las causas sociales y el uso responsable de los recursos públicos.

En materia de ingresos, la diputada Brenda Ríos Prieto presentó una reserva para derogar el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos, con el objetivo de evitar el incremento del Impuesto Sobre Nómina, manteniendo la tasa en 3 por ciento y dejando sin efecto el aumento al 4 por ciento propuesto por el Ejecutivo Estatal.

Por su parte, el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes propuso una reserva para exentar del pago de derechos de control vehicular y canje de placas a las personas trabajadoras de plataformas digitales, reconociendo la precariedad laboral que enfrenta este sector.

En el análisis del Decreto de Fortalecimiento Financiero, la diputada Leticia Ortega Máynez reiteró que cualquier solicitud de endeudamiento o refinanciamiento esté debidamente sustentada, exigiendo que se presenten proyectos ejecutivos, obras específicas y criterios técnicos claros, evitando decisiones discrecionales que comprometan las finanzas públicas del estado.

Por su parte, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado coordinador del Grupo Parlamentario de morena, rechazó de forma total la contratación de una nueva deuda por 3 mil millones de pesos y al incremento del 33 por ciento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) previsto para 2026 y 2027, al emitir su voto razonado durante la aprobación del Paquete Económico 2026.

Dentro de la Miscelánea Fiscal, morena propuso mecanismos para transparentar los ingresos adicionales, particularmente los derivados del posible aumento al Impuesto Sobre Nómina, solicitando la creación de cuentas contables específicas que permitan su auditoría por la Auditoría Superior del Estado, además de ajustes a la Ley de Derechos y al Código Fiscal para evitar cobros excesivos, como en el caso del control vehicular.

Las reservas al Presupuesto de Egresos 2026 concentraron el mayor número de propuestas del grupo parlamentario de morena, con el objetivo de reducir el gasto administrativo y redirigir recursos a programas de alto impacto social.

La diputada Brenda Ríos Prieto propuso reasignaciones para la creación de fideicomisos y programas especiales destinados a atender rezagos históricos en servicios públicos y la problemática del relleno sanitario de la ciudad de Chihuahua.

La diputada Jael Argüelles Díaz presentó reservas para redirigir recursos al sector salud, fortaleciendo al Hospital Central del Estado, al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, así como a programas de salud mental, atención de adicciones, zoonosis y atención integral a mujeres embarazadas, niñas y niños.

Por su parte, la diputada Magdalena Rentería Pérez impulsó reservas para la creación del Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, además de la eliminación de programas administrativos para canalizar recursos a la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó diversas reservas para reorientar recursos millonarios hacia la infraestructura y equipamiento hospitalario, la prevención del bullying en escuelas públicas, la infraestructura educativa, el fortalecimiento de espacios deportivos comunitarios y proyectos estratégicos en Ciudad Juárez, priorizando el bienestar social sobre el gasto operativo.

Mientras que el diputado, Pedro Torres, propuso la reducción y reasignación del presupuesto asignado a la Coordinación de Política Digital, con el propósito de que dichas reducciones sean reasignadas a la Oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte.

Finalmente, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta presentó una reserva para solicitar la reducción de diversos capítulos del gasto, con el propósito de fortalecer la aportación estatal a las pensiones no contributivas por discapacidad permanente, en beneficio de uno de los sectores más vulnerables de la población.

Con este conjunto de más de 30 reservas, el grupo parlamentario de morena dejó clara su postura frente al Paquete Económico 2026: no más impuestos que afecten al pueblo, sí a la transparencia y a un presupuesto con sentido social.

Las y los legisladores de morena reiteraron que su labor en el Congreso seguirá enfocada en defender el interés público, combatir el gasto superfluo y garantizar que cada peso del erario se traduzca en mejores condiciones de vida para las y los chihuahuenses.