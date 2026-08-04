Destaca Salud beneficios de la lactancia materna para madres y bebés

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, la Dirección de Salud Municipal resaltó la importancia de la lactancia materna como la forma ideal de alimentación para las y los recién nacidos, al proporcionar beneficios que favorecen la salud, el crecimiento y el desarrollo infantil, además de contribuir al bienestar de las madres.

Esta conmemoración, impulsada por la Alianza Mundial para la Acción en Favor de la Lactancia Materna (WABA), con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), busca fortalecer las acciones que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna en todo el mundo.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que la leche materna contiene todos los nutrientes que un bebé necesita durante los primeros seis meses de vida, además de aportar anticuerpos que fortalecen su sistema inmunológico y disminuyen el riesgo de infecciones y enfermedades.

“La lactancia materna es una de las acciones más importantes para garantizar un inicio de vida saludable. Además de proteger a las niñas y los niños, también ofrece beneficios físicos y emocionales para las madres, fortaleciendo el vínculo entre ambos”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS y UNICEF, la lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros seis meses de vida y mantenerse junto con una alimentación complementaria adecuada hasta los dos años de edad o más.

La titular de la dependencia invitó a la población a informarse y promover la lactancia materna como una práctica que fortalece la salud de las familias y contribuye al desarrollo integral de la niñez.