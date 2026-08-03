Unidad Móvil de Licencias recorrerá supermercados durante agosto

Ciudad Juárez.- La Coordinación Estatal de Licencias inició la campaña “Licencias Cerca de Ti”, mediante la cual una Unidad Móvil recorrerá distintas sucursales de S-Mart en Ciudad Juárez durante el mes de agosto para ofrecer el servicio de renovación de licencias de conducir.

De acuerdo con la dependencia, el programa busca acercar el trámite a diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de que los ciudadanos puedan realizar la renovación sin acudir a las oficinas de la Coordinación Estatal de Licencias.

La coordinadora estatal de Licencias, Itzel Castillo, informó que la campaña pretende facilitar el acceso al servicio mediante la instalación de la unidad móvil en diversos puntos de la ciudad.

La jornada comenzó el 3 de agosto en la sucursal S-Mart Libramiento. El calendario continuará el 4 de agosto en Riberas del Lago; el 5 de agosto en Ramón Rayón; el 6 de agosto en Independencia y el 7 de agosto en Parajes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Posteriormente, la Unidad Móvil visitará las sucursales de Puerto de Palos, Terranova, Torres del Sur, Talamás Camandari, Acacias, Monteblanco, Riberas del Bravo y Villa Bonita, en fechas que serán dadas a conocer por la dependencia.

La Coordinación Estatal de Licencias informó que la campaña permanecerá durante agosto con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio en distintos sectores de Ciudad Juárez.