El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, inauguró la edición 44 del Festival de Teatro de la Ciudad, evento organizado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), que se lleva a cabo en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.



Durante la ceremonia inaugural, el alcalde agradeció a las y los asistentes, así como a quienes hacen posible que la cultura tenga un espacio importante en la ciudad y contribuyen a dar vida al teatro.



Destacó que desde el inicio de la actual Administración Municipal se ha considerado prioritario impulsar la inversión en educación, deporte y cultura, por lo que reconoció el trabajo de actores, escritores, directores, técnicos y de todas las personas que participan en el desarrollo de las artes escénicas.



Por su parte, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que es un honor recibir al público en la apertura de este encuentro, considerado uno de los festivales teatrales más longevos del país.



Indicó que en esta edición se presentarán seis obras de compañías locales y agradeció al alcalde por continuar impulsando las actividades culturales y respaldando el talento artístico de Ciudad Juárez.



El festival inició este martes con la puesta en escena “Silvano, el rey de los vatos”, de la Compañía de Teatro Juariteca, y concluirá el próximo domingo 2 de agosto.



Durante seis días se ofrecerán propuestas dirigidas a distintos tipos de público. La edición reúne seis montajes de compañías juarenses y se desarrolla del 28 de julio al 2 de agosto en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.



La obra inaugural narra la historia de Silvano, un hombre de aproximadamente 50 años reconocido como el más “macho” de su generación, cuya vida cambia por completo con la inesperada visita de su hija adolescente, Estefanía, con quien ha mantenido una relación distante.



A partir de este encuentro, el protagonista enfrenta el reto de redefinir su papel como padre y cuestionar las ideas que han marcado su manera de entender la masculinidad.



El Festival de Teatro de la Ciudad continuará con funciones diarias a las 7:00 de la tarde en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, con obras como “¡Violencia!”, “Girasoles al lado del bordo”, “¡Hey, Pachuco!”, entre otras.



El costo de entrada es de 50 pesos y la totalidad de los recursos obtenidos mediante la taquilla será entregada a las compañías participantes. Las funciones están programadas a las 7:00 de la tarde.



En el presídium también estuvieron presentes Paula Fierro, en representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF); Miguel Mendoza, secretario del Ayuntamiento; Víctor Saucedo, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y Sergio Rodríguez, director de Protección Civil.