Impugna Francisco Sánchez la Ley Censura; demanda echar abajo lineamientos de los Derechos de las Audiencias

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la impugnación contra los lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias, al advertir que estas disposiciones pretenden instaurar un mecanismo de censura y control gubernamental sobre los medios de comunicación y los contenidos que reciben los ciudadanos.

El legislador chihuahuense demandó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones echar abajo los lineamientos que conforman la denominada “Ley Censura”, al considerar que vulneran la libertad de expresión, la libertad editorial y el derecho de los mexicanos a buscar, recibir y difundir información sin interferencias del poder.

“Morena quiere el control total de medios y redes sociales porque sabe que está perdiendo el debate público, porque sus vínculos con el crimen organizado han salido a la luz y los mexicanos nos estamos dando cuenta de su podredumbre”, declaró.

El diputado sostuvo que estos lineamientos representan una nueva fase de la llamada Ley Espía: primero, dijo, el régimen buscó concentrar los datos biométricos; después, vincular cada teléfono celular con la identidad de sus usuarios; posteriormente, restringir el uso del efectivo; y ahora pretende controlar la información que circula en medios de comunicación y plataformas digitales.

“Quieren controlar lo que se publica en radio y televisión, quieren censurar a los periodistas, quieren limitar a los comunicadores, quieren ser los verdugos, quieren ser la inquisición de la libertad de expresión, por eso vamos a ponerles un alto”, sentenció.