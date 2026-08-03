Atienden seis hundimientos en distintos puntos ocasionados por las recientes lluvias

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), lleva a cabo trabajos de reparación en 6 hundimientos detectados en distintos puntos de la ciudad, ocasionados por el desgaste de la infraestructura sanitaria y la acumulación de agua pluvial.

Durante los trabajos que se realizan en el hundimiento ubicado sobre la avenida Clara Fuentes, en el colector Candelaria, el ingeniero Ismael Corona, Jefe del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, informó que, este nuevo hundimiento fue ocasionado debido a que la tubería existente concluyó su vida útil, por lo que, se inició la reposición del tramo afectado.

“La semana pasada trabajamos en esta misma calle, donde reparamos 90 metros del colector, sin embargo, debido a que tubería ya había concluido su vida útil y a las lluvias registradas en la ciudad, se presentó un nuevo hundimiento. Ya estamos reparándolo para disminuir las afectaciones a los habitantes de la colonia Rio Bravo, el Parque Industrial Río Bravo, colonia Moreno, Bosques de Waterfill”, explicó.

Asimismo, señaló que, cuadrillas del Departamento de alcantarillado, trabajan de manera simultánea en la atención de otros hundimientos ocasionados por las lluvias recientes, ubicados en los siguientes puntos:

•Colonia Nuevo Hipódromo, en el cruce de Privada Casas Grandes y Santa Bárbara, donde se reemplazarán aproximadamente 30 metros de tubería de 10 pulgadas.

•Colonia Chaveña, sobre la calle Juan N. Zubirán, donde van a sustituir 4 metros de tubería de 8 pulgadas.

•Colonia Jardines del Aeropuerto, en el cruce de Aeródromo y Aromoza, donde se reemplazarán 4 metros de una línea de 8 pulgadas.

•Colonia Misiones II, sobre la calle Pedro Rosales de León.

•Colonia El Roble, en la calle Aripas.

El ingeniero Corona, explicó que, este tipo de hundimientos son emergencias que no pueden preverse, ya que se presentan por el deterioro natural de la tubería de concreto, así como las condiciones que generan las lluvias al incrementar presión sobre la infraestructura.

Añadió que, por instrucción del Director Ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, se trabaja de manera permanente para atender estos eventos en el menor tiempo posible, con el objetivo de reducir las afectaciones a la ciudadanía.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de las y los ciudadanos durante el desarrollo de estas labores, ya que estas acciones son para mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria.