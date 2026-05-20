Estudiantes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) Plantel Juárez III lograron una destacada participación al obtener el segundo lugar en dos categorías del VIII Concurso Regional de Ciencia y Tecnología de Nivel Medio Superior, organizado por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

Frente a delegaciones de diversas instituciones públicas y privadas de la ciudad, los equipos del Conalep Juárez III demostraron un alto nivel académico, creatividad e innovación. Ambos proyectos ganadores contaron con la asesoría de la profesora Judith García Carrillo.

Las categorías en las que el plantel obtuvo el subcampeonato fueron el 1er Concurso de Diseño Mecánico y Electromecánico, integrado por los alumnos del Grupo 607 de Mecatrónica: Ian Josué Paulo Ureña, José Fabián Ramírez Borja, Jesús Alberto Chigo Pascual, Luis Ángel Hernández Gómez y Bryan Hernández Gutiérrez.

Además del 8vo Concurso de Microcontroladores y Creatividad, conformado por Katia Celeste Herrera Díaz (Grupo 616 de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial), junto a Alfonso Salazar Nájera y Gabriel Alexander Luna Tarango, ambos del Grupo 609 de Mecatrónica.

Además de los equipos galardonados, otros grupos del Conalep Juárez III tuvieron una activa y destacada intervención en el certamen, lo que les valió reconocimientos especiales por parte de la institución organizadora.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, extendió una calurosa felicitación a las y los estudiantes, así como al personal docente y directivo del plantel por estos importantes resultados.

“En Conalep seguimos impulsando la educación tecnológica y el desarrollo del talento juvenil. Estos logros son resultado del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de nuestros estudiantes y docentes, quienes ponen en alto el nombre de nuestra institución en cada competencia académica y tecnológica”, expresó Bazán Flores.

Con estas acciones, el Conalep reafirma su compromiso de brindar una educación de calidad que dote a los jóvenes de las herramientas necesarias para destacar en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.