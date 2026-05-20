El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, respondió a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el modelo de “corporaciones hermanas” implementado en la Policía Municipal, y aseguró que Chihuahua seguirá apostando por la capacitación, tecnología y colaboración internacional para fortalecer la seguridad de las familias.

Bonilla explicó que estos esquemas buscan mejorar la preparación policial y mantener a Chihuahua como una de las ciudades con mejores resultados en seguridad del país.

Asimismo, recordó que distintos gobiernos en México también han recurrido a modelos internacionales en materia de seguridad, como ocurrió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal con la asesoría de Rudolph Giuliani.

“Cuando se trata de proteger a nuestra gente, siempre vamos a buscar las mejores herramientas, tecnología y capacitación para nuestros policías”, expresó.

El alcalde destacó además que los resultados respaldan esta estrategia, al señalar que mientras la percepción de inseguridad a nivel nacional es de 61.5 por ciento, en la ciudad de Chihuahua es de 47.5 por ciento, de acuerdo con datos del INEGI.

Marco Bonilla afirmó que estos avances han sido posibles gracias a la coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales.

“En Chihuahua creemos en el trabajo y en la coordinación entre fuerzas. Así, en equipo, damos mejores resultados”, señaló.

Durante su mensaje, también reiteró su orgullo por Chihuahua y por sus raíces norteñas.

“Yo no solo estoy orgulloso de ser mexicano, sino sobre todo de ser norteño y chihuahuense”, expresó.

Finalmente, hizo una invitación respetuosa a la presidenta Claudia Sheinbaum para visitar Chihuahua Capital, recordando que durante su administración ha acudido en diversas ocasiones a Ciudad Juárez y la Sierra Tarahumara.

“Ojalá pronto podamos recibirla en esta ciudad valiente, noble y leal”, concluyó.