Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, presidió la ceremonia en la que se entregaron cinco obras a las escuelas Centro de Atención Múltiple (CAM) #7506, Primaria Francisco I. Madero, Primaria Manuel Aguilar Sáenz, El Club de Leones #8 y la Primaria Porfirio Parra, con una inversión de alrededor de 8 millones de pesos.



Me da mucho gusto entregar estas cinco obras, vamos a seguir trabajando por la educación pública, porque es una manera de equilibrar un poco las oportunidades y es una gran institución en nuestro país; todos los gobiernos, el municipal, estatal y federal, debemos de apostarle a donde están las niñas, los niños y los jóvenes, indicó.



Antes acudíamos a las todas las escuelas a entregar, pero como ha crecido tanto este programa, con el que ya se han rehabilitado más de 600 instituciones y en algunos casos con dos obras, es más difícil acudir a todas, comentó el alcalde.



“Somos el municipio que más invierte en educación pública en todo el país, gracias por recibirnos y por venir de otras escuelas, vamos a seguir trabajando por la educación y aún falta mucho por hacer, vamos por más”, expresó.



Asimismo, el Presidente Pérez Cuéllar resaltó que planean entregar más obras, antes de que termine este ciclo escolar.



La directora del CAM, Olibama Hernández, dio las gracias al alcalde por el apoyo que le ha brindo a la institución durante su administración, así como a diversas direcciones, como Ecología, por las fumigaciones y Obras Públicas por la pavimentación del estacionamiento.



“Estas mejoras como la construcción de la cancha, pintura exterior de la escuela, así como esta gran obra de la construcción del domo que será de mucho beneficio para todos nuestros alumnos, ya que permitirá realizar actividades cívicas, deportivas, recreativas y culturales en condiciones más seguras. cómodas y dignas”, comentó.



“Nuestra Escuela Francisco I. Madero quiere expresarle nuestro más sincero agradecimiento al presidente municipal, por el gran apoyo que ha brindado, particularmente por la construcción de nuestro nuevo domo, esta obra representa mucho para nosotros porque ahora podremos realizar nuestras actividades físicas, cívicas y educativas sin tener que sufrir las inclemencias del clima”, dijo el alumno de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, Dylan Cepeda Muñoz, en nombre de todos sus compañeros.



“Sabemos que cada mejora que llega a nuestra escuela es el resultado del esfuerzos y compromiso de personas que trabajan pensando en el bienestar de los niños y niñas de la comunidad, gracias por escuchar las necesidades de nuestras escuelas y por invertir en la educación”, expresó.



En el evento estuvieron funcionarios municipales, regidores, padres y madres de familia, así como personal docente.