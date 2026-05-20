El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó este día el domo construido en la Escuela Primaria Soledad Herrera Villa, obra que beneficiará a estudiantes para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas y recreativas.



Durante el evento, el alcalde destacó que anteriormente el plantel ya había recibido trabajos de impermeabilización, rehabilitación del sistema eléctrico y colocación de bebederos, además de anunciar la próxima construcción de baños mediante recursos municipales.



El edil explicó que aunque la escuela participó en el programa del Presupuesto Participativo y no resultó ganadora, el Gobierno Municipal determinó destinar recursos para continuar fortaleciendo la infraestructura educativa del plantel.



“Estamos invirtiendo en la educación porque el tesoro más grande que tenemos son las niñas, los niños y los adolescentes de Juárez, además son obras que se quedan de manera permanente y benefician a muchas generaciones”, expresó Pérez Cuéllar ante estudiantes, docentes y padres de familia reunidos en la ceremonia de entrega.



El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la construcción del domo representó una inversión de 2 millones de pesos y permitirá que las actividades escolares se desarrollen en mejores condiciones.



Durante su participación, el estudiante Owen Iván agradeció a nombre de sus compañeros las mejoras realizadas en la institución y expresó que el domo permitirá efectuar honores a la bandera, activación física y festividades escolares sin afectar a la comunidad estudiantil por las condiciones del clima.



Por su parte, la directora Nancy Espinoza Chávez reconoció el respaldo del Gobierno Municipal hacia la educación pública y señaló que la construcción del domo representa un avance importante para mejorar las condiciones del plantel y atender necesidades de la comunidad escolar.



En representación de madres y padres de familia, Patricia Facio Ponce agradeció la obra y expresó que brinda tranquilidad a las familias al contar con espacios más seguros y adecuados para las actividades de los estudiantes.



En el evento estuvieron Beatriz Chingoya, integrante de la Sociedad de Padres de Familia; Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana; Guillermo Alvídrez, director de Educación; Ismael Rueda, titular de Infraestructura Educativa; el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz y la síndica Municipal Ana Carmen Estrada García.