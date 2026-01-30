El Gobierno del Estado de Chihuahua invertirá tres millones de pesos en el sector turístico durante 2026, con el objetivo de impulsar eventos culturales y festivales que fortalezcan la identidad de los municipios y atraigan visitantes nacionales y extranjeros, informó Jorge Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte.

@juareznoticias.com Destinarán 3 millones de pesos para impulsar el turismo en Chihuahua en 2026 ♬ sonido original – juareznoticias

El funcionario explicó que, a través del programa “Chihuahua es para Ti ¡Conócelo!”, se otorgarán incentivos económicos a por lo menos 60 eventos en distintas ciudades del estado, los cuales se espera generen la llegada de miles de turistas y una importante derrama económica.

Chávez señaló que el fondo de este año tiene como finalidad que cada municipio resalte sus tradiciones, cultura y atractivos propios, convirtiendo estos eventos en un sello turístico que distinga a cada localidad.

“Cada ciudad tiene algo que ofrecer, ya sea un festival cultural, gastronómico o artístico, y la intención del gobierno estatal es apoyar a los organizadores para que estas celebraciones se proyecten a nivel nacional e internacional”, destacó.

Recordó que el programa “Chihuahua es para Ti ¡Conócelo!” se implementa de manera anual desde 2022 y ha generado una derrama económica de cientos de millones de pesos en todo el estado.

Finalmente, informó que la convocatoria para organizadores de eventos turísticos se abrirá el próximo 1 de febrero, mientras que la realización de los eventos se llevará a cabo de abril a diciembre de 2026.