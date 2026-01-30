La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, sigue trabajando en el desazolve del fraccionamiento Villa Residencial del Real, utilizando equipos especiales de inyección y succión tipo vactor y motobombas.

Cuadrillas del departamento de alcantarillado, continúan en esta intervención para retirar la acumulación de agua de lluvia combinada con drenaje, que se agudizo en la calle Basaseachi Poniente, brote ocasionado por los desechos sólidos que son arrojados al drenaje sanitario.

El ingeniero Ismael Corona, coordinador del distrito 4, explicó que, a pesar de que la atención al agua pluvial no corresponde a este organismo, por instrucciones del director ejecutivo de la JMAS Marco Licón, se realiza la limpieza en beneficio de las familias de la zona.

“Traemos un problema de acumulamiento de agua, por las pasadas lluvias, que saturo la red de alcantarillado, estamos trabajando con dos equipos vactor, estamos dándole un alivio a las personas para bajar el nivel del agua, no hay drenaje pluvial, toda el agua se fue al drenaje”, señaló.

La JMAS hace un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar a las alcantarillas basura, desechos, grasas, toallas húmedas, papel y telas, porque afectan el funcionamiento de la red y ocasionan fugas de aguas negras.

Siguiendo los lineamientos del Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos, la JMAS, continúa trabajando de manera permanente, cercana a la gente, para atender de manera oportuna los reportes de la comunidad juarense.