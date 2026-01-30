La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), recibió una llamada por parte del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), para apoyar una denuncia donde un hombre quemó a dos perritos.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que los hechos ocurrieron en la colonia Morelos, en donde se detuvo a un masculino de 33 años quien se encontraba intoxicado.

“Esta persona calcinó a dos perritos, entró al patio de sus vecinos, los sacó, le prendió fuego a unos colchones y arriba de estos puso a los animalitos”, detalló.

La funcionaria comentó que los perritos intentaron escapar y se metieron a un charco de agua, en su instinto para ya no sentir el fuego.

“El hombre fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM)”, señaló.

Indicó que los vecinos comentaron que no era la primera vez que agrede a un animalito, anteriormente le intentó pegar los ojos a otro perrito.

Resaltó que DABA dará seguimiento al caso con Delitos Contra La Paz de la Fiscalía General del Estado, los dueños también acudirán para ratificar los hechos.