Chihuahua

by EditorJRZ
A las 15:40 horas del día 01 de enero del presente año, se llevó a cabo la destrucción de un artefacto explosivo, tipo granada de fragmentación, asegurada en Nuevo Casas Grandes, durante la detención de un masculino por robo de vehículos.

La destrucción fue llevada a cabo en las instalaciones del 35° Batallón de Infantería con sede en Nuevo Casas Grandes.

El acto fue realizado por un Capitán Segundo, especializado en Materiales de Guerra, y se contó con la presencia del Agente del Ministerio Público y Coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Diversos.

Con lo anterior el aseguramiento y destrucción de materiales explosivos, se garantiza la seguridad de la población.

