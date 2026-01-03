El Gobierno del Estado informó que durante 2025, mediante la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, se distribuyeron 2 mil 118 toneladas de maíz y frijol a familias de la Sierra Tarahumara, con la finalidad de fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar comunitario en la región.

A través del Programa Integral para la Producción Agropecuaria, se entregaron 495 toneladas de maíz y 165 de frijol, equivalentes a 16 mil 500 paquetes, en beneficio directo de 5 mil 500 familias pertenecientes a 275 Comités Agropecuarios de 17 municipios.

Las localidades impactadas con esta iniciativa son Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi.

De igual manera, se apoyó a familias consideradas como población abierta con la repartición de 21 mil dotaciones de grano, correspondientes a 315 toneladas de maíz y 105 de frijol.

Dicho respaldo llegó a 38 municipios con presencia de población indígena, entre los que se encuentran: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique, Uruachi y Aquiles Serdán.

También Belisario Domínguez, Buenaventura, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Gran Morelos, Janos, Jiménez, La Cruz, López, Namiquipa, Ojinaga, San Francisco de Conchos, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Satevó y Valle de Zaragoza.

En colaboración con el DIF Estatal, se repartieron 48 mil 121 paquetes alimenticios, equivalentes a 1,203 toneladas de alimento, en beneficio de 26 mil 878 estudiantes de 610 escuelas de niveles Básico y Medio Superior, ubicadas en 24 localidades.

Los municipios a donde se llevó este respaldo son Balleza, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Carichí, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Parral, Jiménez, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, al impulsar el derecho a la alimentación, el desarrollo comunitario y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo.