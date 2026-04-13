La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por viento, vigente hasta la medianoche de este lunes 13 de abril, debido a las condiciones climáticas que se registrarán en la región.



Para este día se pronostica una temperatura máxima de 28 grados centígrados, con cielo mayormente soleado y presencia de polvo en el ambiente. El viento se mantendrá entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 60 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es baja, entre el 2 y el 10 por ciento.



Durante la noche se espera una temperatura mínima de 17 grados centígrados, con condiciones de cielo mayormente nublado. El viento continuará con velocidades similares, de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 60 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación se mantendrá entre el 6 y el 10 por ciento.



Para mañana martes se prevé una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 11 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado y posibilidad de polvo suspendido. El viento persistirá con rachas de entre 26 y 55 kilómetros por hora y una ligera probabilidad de lluvia de entre el 2 y el 7 por ciento.



En tanto, el miércoles se espera una disminución en la intensidad del viento, con rachas de entre 26 y 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 9 grados centígrados, con cielo mayormente soleado y una probabilidad de lluvia prácticamente nula, entre el 0 y el 2 por ciento.



Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente al transitar por la vía pública, asegurar objetos que puedan ser desplazados y mantenerse atentos a los avisos oficiales.