Urge plan económico para rescatar Juárez; juarenses sin empleo al borde de crisis humanitaria: Francisco Sánchez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La pérdida acelerada de empleos, el cierre de empresas y el encarecimiento de la vida están empujando a miles de familias juarenses al borde de una crisis humanitaria, advirtió el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, quien señaló la urgencia de implementar de inmediato un plan económico emergente para rescatar a Ciudad Juárez.

Francisco Sánchez señaló que Ciudad Juárez vive una tormenta perfecta: caída en la actividad industrial, contracción del empleo formal, abandono a las pequeñas y medianas empresas y una presión fiscal asfixiante que inhibe la inversión y el crecimiento.

“Mientras el régimen presume falsas cifras desde el centro del país, en Juárez la realidad es brutal: hogares sin ingresos, padres y madres desesperados y jóvenes sin oportunidades”, afirmó.

Francisco Sánchez criticó que el régimen de Morena haya optado por castigar a las regiones productivas del norte con más impuestos, incertidumbre regulatoria y ausencia de incentivos, mientras dilapida recursos en proyectos improductivos y en apoyo a dictaduras.

El diputado exigió un plan económico integral que incluya incentivos fiscales, apoyo directo a las empresas generadoras de empleo, reducción de cargas impositivas, estímulos a la inversión fronteriza y una estrategia urgente para reactivar la economía local.

“Rescatar a Ciudad Juárez es una obligación del Estado mexicano con una ciudad que ha sido motor económico del país durante décadas”, concluyó.

