La Casa Blanca revela la primera imagen de la Tierra captada desde la cara oculta de la Luna

La Casa Blanca dio a conocer una fotografía histórica tomada durante la misión Artemis II: la primera imagen de la Tierra vista desde la cara oculta de la Luna, una perspectiva jamás obtenida por una tripulación humana.

La fotografía fue compartida a través de las cuentas oficiales del gobierno estadounidense junto con el mensaje “La humanidad, desde el otro lado”, destacando el enorme simbolismo del momento. En la imagen se aprecia el planeta elevándose sobre el horizonte lunar mientras la nave Orion emprendía su trayectoria de regreso a casa.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

La instantánea fue capturada el 6 de abril por la tripulación de Artemis II, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Además de esta vista sin precedentes, la misión también registró un eclipse solar total observado desde la órbita lunar, un fenómeno visible únicamente para los cuatro astronautas durante su travesía.

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la Orion quedó incomunicada durante cerca de 41 minutos, un lapso previsto debido a que las señales no pueden atravesar el cuerpo lunar. Durante ese mismo periodo la misión estableció un nuevo récord, al alcanzar más de 406,000 kilómetros de distancia respecto a la Tierra, superando la marca lograda por la misión Apolo 13 en 1970.

La difusión de estas imágenes se suma al impacto que ya ha generado Artemis II, considerada un paso decisivo en el retorno de la humanidad al espacio profundo. Las fotografías no solo ofrecen una perspectiva inédita de nuestro planeta, sino que también reflejan el avance tecnológico y operativo necesario para futuras misiones hacia la Luna y más allá.

La publicación ha despertado una respuesta mundial, evocando el recuerdo de la célebre Earthrise tomada en 1968 por la misión Apolo 8, pero ahora vista desde un punto del espacio al que ningún ser humano había dirigido una cámara hasta hoy.